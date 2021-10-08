В Кремле оценили возможности для диалога с НАТО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что контрагенты из НАТО сужают возможности для диалога с российской стороной.

«Пока о сотрудничестве говорить не приходится, сотрудничества нет. Возможности для диалога наши натовские контрагенты сужают», - подчеркнул Песков.

Накануне стало известно о том, что Североатлантический альянс решил сократить состав постоянного представительства России в Брюсселе наполовину - с 20 до 10 сотрудников, лишив аккредитации восьмерых дипломатов и сократив позиции двух.

Позже МИД призвал НАТО решать реальные проблемы вместо сдерживания России. Мария Захарова отметила, что недружественные шаги не останутся без должной реакции официальной Москвы.