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В Кремле оценили возможности для диалога с НАТО

Виктория Ивашечкина
13:15 08.10.2021
Накануне стало известно, что Североатлантический альянс решил сократить состав постоянного представительства России в Брюсселе наполовину.
В Кремле оценили возможности для диалога с НАТО
© Фото: Jaap Arriens,ZUMAPRESS, globallookpress
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что контрагенты из НАТО сужают возможности для диалога с российской стороной.

«Пока о сотрудничестве говорить не приходится, сотрудничества нет. Возможности для диалога наши натовские контрагенты сужают», - подчеркнул Песков.

Накануне стало известно о том, что Североатлантический альянс решил сократить состав постоянного представительства России в Брюсселе наполовину - с 20 до 10 сотрудников, лишив аккредитации восьмерых дипломатов и сократив позиции двух

Позже МИД призвал НАТО решать реальные проблемы вместо сдерживания России. Мария Захарова отметила, что недружественные шаги не останутся без должной реакции официальной Москвы.

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