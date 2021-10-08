В Кремле оценили возможности для диалога с НАТО
Накануне стало известно, что Североатлантический альянс решил сократить состав постоянного представительства России в Брюсселе наполовину.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что контрагенты из НАТО сужают возможности для диалога с российской стороной.
«Пока о сотрудничестве говорить не приходится, сотрудничества нет. Возможности для диалога наши натовские контрагенты сужают», - подчеркнул Песков.
Накануне стало известно о том, что Североатлантический альянс решил сократить состав постоянного представительства России в Брюсселе наполовину - с 20 до 10 сотрудников, лишив аккредитации восьмерых дипломатов и сократив позиции двух.
Позже МИД призвал НАТО решать реальные проблемы вместо сдерживания России. Мария Захарова отметила, что недружественные шаги не останутся без должной реакции официальной Москвы.