Депутата Рады нашли мертвым в такси

В Днепровском районе Киева 8 октября в автомобиле такси без признаков жизни был обнаружен депутат Верховной рады Украины Антон Поляков. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления Национальной полиции Украины.

«Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть», - пояснили в ведомстве.

В результате вскрытия стало известно, что смерть парламентария наступила вследствие острой коронарной недостаточности и ишемической болезни сердца, рассказали в пресс-службе офиса генерального прокурора страны. Сейчас правоохранители ожидают итоги судебно-медицинских исследований.

Также известно, что полиция возбудила уголовное дело по статье «Умышленное убийство» с пометкой «естественная смерть». Автомобиль такси был изъят, а водитель находится на допросе, сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

Издание «Страна.UA» со ссылкой на источник в Министерстве внутренних дел Украины сообщает, что в настоящий момент полиция отрабатывает две версии смерти депутата: либо он сам отравился чем-то, либо его отравили.

В ноябре 2019 года Антон Поляков был исключен из партии «Слуга народа» в Верховной раде Украины за систематическое голосование в комитетах и сессионном зале вразрез позиции фракции.