Армия Внуку комдива, погибшего в 1942 году, торжественно передали посмертный знак Героя Тимур Шерзад Передача состоялась в Национальном центре управления обороной. Начальник Генштаба Герасимов отметил, что дивизия под командованием Полосухина выделялась среди многих соединений и частей РККА. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов торжественно передал знак особого отличия «Золотая Звезда» Героя РФ внуку героически погибшего в бою командира 32-й стрелковой дивизии полковника Виктора Полосухина. Передача состоялась в Национальном центре управления обороной. Герасимов отметил, что дивизия под командованием Полосухина выделялась среди многих соединений и частей РККА. «Личный состав соединения в период ожесточенных боев на подступах к Москве стойко удерживал рубежи Можайской линии обороны. Несмотря на неоднократные попытки, противнику не удалось продвинуться в полосе обороны дивизии», - заявил начальник Генштаба. Высоко оценил он и личный профессионализм комдива. «Его личное мужество и умелое управление частями дивизии обеспечили не только успешное проведение оборонительной операции, но и создали условия для разгрома фашистских захватчиков под Москвой», - подчеркнул Герасимов. Полковник Виктор Полосухин героически погиб во время контрнаступления под Москвой 18 февраля 1942 года. «К сожалению, в то время подвиг Виктора Ивановича не получил должной оценки. И только спустя 80 лет ему присвоено высокое звание Героя Российской Федерации», - отметил начальник Генштаба. В соответствии с указом президента России от 16 августа 2021 года под №465, за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны, полковнику Полосухину Виктору Ивановичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика