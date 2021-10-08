Внуку комдива, погибшего в 1942 году, торжественно передали посмертный знак Героя
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов торжественно передал знак особого отличия «Золотая Звезда» Героя РФ внуку героически погибшего в бою командира 32-й стрелковой дивизии полковника Виктора Полосухина.
Передача состоялась в Национальном центре управления обороной. Герасимов отметил, что дивизия под командованием Полосухина выделялась среди многих соединений и частей РККА.
«Личный состав соединения в период ожесточенных боев на подступах к Москве стойко удерживал рубежи Можайской линии обороны. Несмотря на неоднократные попытки, противнику не удалось продвинуться в полосе обороны дивизии», - заявил начальник Генштаба.
Высоко оценил он и личный профессионализм комдива.
«Его личное мужество и умелое управление частями дивизии обеспечили не только успешное проведение оборонительной операции, но и создали условия для разгрома фашистских захватчиков под Москвой», - подчеркнул Герасимов.
Полковник Виктор Полосухин героически погиб во время контрнаступления под Москвой 18 февраля 1942 года.
«К сожалению, в то время подвиг Виктора Ивановича не получил должной оценки. И только спустя 80 лет ему присвоено высокое звание Героя Российской Федерации», - отметил начальник Генштаба.
В соответствии с указом президента России от 16 августа 2021 года под №465, за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны, полковнику Полосухину Виктору Ивановичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).