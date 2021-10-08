Обладатель редкого обаяния: народному артисту России Леониду Куравлеву исполнилось 85 лет

Сегодня юбилей отмечает один из самых любимых советских актеров - народному артисту России Леониду Куравлеву исполнилось 85 лет.

Обладатель редкого обаяния, он всегда запоминался, какую бы роль ни играл. Особенно ему удавались комические персонажи - все помнят Шуру Балаганова из «Золотого теленка», профессора из «Мимино», ну и, конечно, Жоржа Милославского из фильма «Иван Васильевич меняет профессию».

Куравлев не зацикливался на одном амплуа и проявил разные стороны своего дарования. Играл и в классике, и в детективах, и в военных драмах. Много снимался у прославленных режиссеров. Но главной картиной, где его талант проявился ярче всего, безусловно, стала лирическая трагикомедия «Афоня».

Коллеги отмечают, что у Куравлева невероятная положительная харизма, востребованная и после распада СССР, уже в новой России. Но девять лет назад Куравлев ушел из профессии после того, как похоронил жену, с которой прожил более полувека. Эта потеря для Куравлева стала сильным ударом.