Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Летчики ВВО отработали дозаправку в воздухе в небе Комсомольска-на-Амуре

Тимур Шерзад
Максим Низкодубов
10:22 08.10.2021
Также среди учебных задач на сегодня - ведение воздушного боя на высоте до 2 000 метров, а также преследование и перехват скоростных целей. А у некоторых звеньев и тренировочное выполнение высших фигур пилотажа.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

В Комсомольске-на-Амуре летчики отрабатывают методику совместного взаимодействия в воздухе. 

Флагманы российской военно-воздушной авиации - истребители Су-35С - появились на взлетно-посадочной полосе. Среди учебных задач сегодня - ведение воздушного боя на высоте до 2 000 метров, а также преследование и перехват скоростных целей. А у некоторых звеньев и тренировочное выполнение высших фигур пилотажа.

Кроме того, экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24 сегодня выполняют летные задания по пилотированию самолетов с постоянной высотой и скоростью. Это, можно сказать, тренировка перед сложнейшим элементом летной подготовки, которая тоже сегодня будет отрабатываться, - дозаправка в воздухе.

По условию тренировки самолет-дозаправщик Ил-78 приближается к бомбардировщику Су-24. Оба воздушных судна уравнивают свою скорость и сближаются друг с другом.

Самолет-заправщик разматывает шланг, и в этот момент пилоту Ил-78 необходимо попасть заправочной штангой в конус заправляемого истребителя. Соединение штанги и конуса происходит с помощью электромагнитного механизма. Работа действительно очень ювелирная и сложная. По условиям тренировки стыковка должна произойти в пределах двух минут. После дозаправки Ил-78 возвращается на аэродром базирования, а бомбардировщик продолжает выполнять плановые полеты.  

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:53 В стране и мире
Военный эксперт предположил, с чем могла столкнуться подлодка США
10:35 В стране и мире
Видео
Еще шесть человек стали жертвами суррогатного алкоголя в Оренбуржье
09:53 В стране и мире
Видео
Клубы дыма: опубликованы кадры тушения пожара на Амурском ГПЗ
08:23 В стране и мире
«Вежливый и жалостливый»: мать одного из участников избиения пассажира в метро рассказала о сыне
22:06 В стране и мире
Видео
Тверской суд отправил Ракову под стражу на два месяца
Популярное
СМИ сообщили об ухудшении состояния Гузеевой
Атомная подлодка США столкнулась с неизвестным предметом
Названы опасные для детей комнатные растения
Видео
На земле лицом вниз: новые кадры задержания подозреваемых в избиении пассажира метро
Мясников назвал опасную ошибку при выборе картофеля
Видео
«Жуткая вонь»: москвич возмутил соседей выставкой отрубленных голов животных в подъезде
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.