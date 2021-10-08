Летчики ВВО отработали дозаправку в воздухе в небе Комсомольска-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре летчики отрабатывают методику совместного взаимодействия в воздухе.

Флагманы российской военно-воздушной авиации - истребители Су-35С - появились на взлетно-посадочной полосе. Среди учебных задач сегодня - ведение воздушного боя на высоте до 2 000 метров, а также преследование и перехват скоростных целей. А у некоторых звеньев и тренировочное выполнение высших фигур пилотажа.

Кроме того, экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24 сегодня выполняют летные задания по пилотированию самолетов с постоянной высотой и скоростью. Это, можно сказать, тренировка перед сложнейшим элементом летной подготовки, которая тоже сегодня будет отрабатываться, - дозаправка в воздухе.

По условию тренировки самолет-дозаправщик Ил-78 приближается к бомбардировщику Су-24. Оба воздушных судна уравнивают свою скорость и сближаются друг с другом.

Самолет-заправщик разматывает шланг, и в этот момент пилоту Ил-78 необходимо попасть заправочной штангой в конус заправляемого истребителя. Соединение штанги и конуса происходит с помощью электромагнитного механизма. Работа действительно очень ювелирная и сложная. По условиям тренировки стыковка должна произойти в пределах двух минут. После дозаправки Ил-78 возвращается на аэродром базирования, а бомбардировщик продолжает выполнять плановые полеты.