Отточить мастерство: под Саратовом экипажи дальней авиации выполнили полеты в рамках контрольной проверки

В Саратовской области на базе тяжелого бомбардировочного авиационного полка дальней авиации прошли полеты экипажей стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95мс. Мероприятия состоялись в рамках подготовки к итоговой сдаче контрольной проверки за 2021 учебный год.

Основной задачей летной смены являлось поддержание натренированности летного состава, отработка техники пилотирования по приборам в темное и светлое время суток, дозаправка в воздухе.

Молодые члены экипажей отрабатывают взаимодействие с группой руководства полетами при условном возникновении внештатных ситуаций, включая отказ одного из двигателей.

«Специально созданная комиссия оценит готовность эскадрилий и личные навыки каждого военнослужащего», - сообщил старший инспектор-летчик отдела боевой подготовки соединения гвардии майор Леонид Фатеев.

На земле инженерно-технический состав отработал нормативы по обслуживанию и подготовке самолетов к повторным вылетам в установленные временные интервалы.