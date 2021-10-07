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Российские летчики помогли потушить сложный пожар в горах Сирии

Майя Мусиенко
06:53 07.10.2021
Всего экипаж вертолета Ми-8АМТШ выполнил семь сбросов воды на охваченную пламенем местность.
© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Министерство обороны РФ
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Экипаж армейской авиации, который дислоцируется на базе Хмеймим в Сирии, помог местным экстренным службам ликвидировать сложный пожар в труднодоступном горном районе провинции Латакия. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Командование российской группировки войск в республике приняло решении об оказании помощи в тушении пожара вблизи технических сооружений водозабора, который подает воду в несколько населенных пунктов, после того, как к ним обратилась сирийская сторона.

С авиабазы Хмеймим был оперативно поднят оборудованный водосливным устройством ВСУ-5 вертолет Ми-8АМТШ. Его экипаж выполнил 7 сбросов воды общим количеством 35 тонн в очаг возгорания.

© Министерство обороны РФ

Тушение пожара вблизи водозабора осложнялось несколькими факторами. Например, экипажу вертолета приходилось осуществлять забор воды на равнине, а затем производить набор высоты на несколько сотен метров в горах при восходящих и нисходящих воздушных потоках и повышенной температуре. Помимо этого, сброс на очаг возгорания должен был быть предельно точным, поскольку было недопустимо повредить объекты инфраструктуры водозабора.

Сообщается, что изначально сирийские экстренные службы пытались справиться с огнем самостоятельно, но вскоре обратились к российским военным. В настоящий момент пожар потушен.

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