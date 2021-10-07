Российские летчики помогли потушить сложный пожар в горах Сирии

Экипаж армейской авиации, который дислоцируется на базе Хмеймим в Сирии, помог местным экстренным службам ликвидировать сложный пожар в труднодоступном горном районе провинции Латакия. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Командование российской группировки войск в республике приняло решении об оказании помощи в тушении пожара вблизи технических сооружений водозабора, который подает воду в несколько населенных пунктов, после того, как к ним обратилась сирийская сторона.

С авиабазы Хмеймим был оперативно поднят оборудованный водосливным устройством ВСУ-5 вертолет Ми-8АМТШ. Его экипаж выполнил 7 сбросов воды общим количеством 35 тонн в очаг возгорания.