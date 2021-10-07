WSJ узнал о секретной деятельности войск США на Тайване

Более года военные инструкторы США ведут на Тайване секретную деятельность для укрепления его возможностей в сфере обороны. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Так, по данным издания, американские спецназовцы и служащие войск веду подготовку небольших подразделений сухопутных войск Тайваня. Кроме того, военные США якобы обучают военно-морские силы.

Издание добавляет, что Китай, в свою очередь, для запугивания активизировал вблизи Тайваня «агрессивную деятельность».

Министр обороны Тайваня Цю Гочжэн накануне заявил, что к 2025 году КНР будет иметь все возможности для полномасштабного вторжения на Тайвань, напоминают «Известия».

Ранее Китай выразил протест в связи с проходом американского эсминца через Тайваньский пролив. Как отметил представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая старший полковник Чжан Чуньхуэй, действия американцев посылают неверные сигналы силам «независимости Тайваня».