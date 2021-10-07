ЦПВС: террористы планируют инсценировать «химатаку» в Сирии

Инсценировку химической атаки на линии соприкосновения в районе населенных пунктов Кансафра и Кдура в Сирии готовят террористы, чтобы обвинить в ней правительственные войска. Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

По словам Кулитя, информация о подготовке провокации с использованием отравляющих веществ в южной части идлибской зоны деэскалации на протяжении месяца поступала в ЦПВС из разных источников. Отмечается, что инсценировку готовят боевики террористической группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам»*.

Он добавил, что к постановочным съемкам «атаки» планируется привлечь псевдогуманитарную организацию «Белые каски» и местные медиаресурсы.

*«Хайят Тахрир Аш-Шам» - террористическая организация, запрещенная в РФ.