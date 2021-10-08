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Десантирование и стрельба: кадры итоговой проверки Уссурийского соединения ВДВ

Роман Захаров
03:05 08.10.2021
К сдаче итоговой проверки привлечено более 1000 военнослужащих и около 50 единиц вооружения, военной и специальной техники.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Уссурийском отдельном гвардейском десантно-штурмовом соединении полным ходом идет итоговая проверка за 2021 год. В рамках проверки десантники сдают контрольные упражнения по воздушно-десантной подготовке, где выполняют нормативы по укладке людских десантных парашютов, отрабатывают действия парашютиста-десантника на снарядах воздушно-десантного комплекса, беспарашютное десантирование из макета вертолета Ми-8, а также совершают прыжки в полной экипировке с оружием и снаряжением на парашютных системах Д-10 из вертолетов военно-транспортной авиации.

На полигоне Барановский не останавливаются контрольные занятия по огневой подготовке с выполнением контрольных упражнений из штатного вооружения боевых машин десанта БМД-2К-АУ и пехоты БМП-2, пулеметов «Печенег» и ПКМ, снайперского вооружения, автоматов АК-12, в ходе которых десантники демонстрируют отличные навыки в огневой подготовке.

Кроме того, на автодроме и танкодроме водители колесной техники и механики-водители боевых машин сдают контрольные упражнения по вождению автомобильной и гусеничной техники.

Также десантники демонстрируют свои профессиональные навыки в инженерной, строевой, технической и медицинской подготовках, а также радиационной, химической и биологической защите.

Всего к сдаче итоговой проверки, которая продлится до 16 октября 2021 году, привлечено более 1000 военнослужащих и около 50 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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