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Правительство РФ утвердило новую программу «Развитие физической культуры и спорта»

Анна Касаткина
02:27 07.10.2021
Согласно документу, к 2030 году количество граждан России, систематически занимающихся спортом, должно достигнуть 70%.
Правительство РФ утвердило новую программу «Развитие физической культуры и спорта»
© Фото: flickr
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Новую государственную программу «Развитие физической культура и спорта» утвердило правительство РФ. Постановление об этом опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, к 2030 году количество граждан России, систематически занимающихся спортом, должно достигнуть 70%. Так, население, прежде всего детей и молодежь, планируется активнее привлекать к занятию физкультурой и массовым спортом, а также повышать доступность спортивных объектов, в том числе, на сельских территориях и для людей с ограниченными возможностями.

Помимо этого, задачи программы предусматривают вхождение российской олимпийской сборной в тройку лидеров в неофициальном командном зачете и увеличение до 50% доли российских спортсменов, входящих в восьмерку лучших на первенствах мира и Европы в олимпийских видах спорта. Для этого будут предприняты различные меры, например, увеличение количества перспективных спортсменов и совершенствование системы их подготовки.

Новая программа вступит в силу с 1 января 2022 года.

Ранее правительство утвердило стратегию развития физкультуры и спорта до 2030 года. Всего в стратегии 11 приоритетных направлений, охватывающих как любительский, так и профессиональный спорт.

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