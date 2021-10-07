Правительство РФ утвердило новую программу «Развитие физической культуры и спорта»

Новую государственную программу «Развитие физической культура и спорта» утвердило правительство РФ. Постановление об этом опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, к 2030 году количество граждан России, систематически занимающихся спортом, должно достигнуть 70%. Так, население, прежде всего детей и молодежь, планируется активнее привлекать к занятию физкультурой и массовым спортом, а также повышать доступность спортивных объектов, в том числе, на сельских территориях и для людей с ограниченными возможностями.

Помимо этого, задачи программы предусматривают вхождение российской олимпийской сборной в тройку лидеров в неофициальном командном зачете и увеличение до 50% доли российских спортсменов, входящих в восьмерку лучших на первенствах мира и Европы в олимпийских видах спорта. Для этого будут предприняты различные меры, например, увеличение количества перспективных спортсменов и совершенствование системы их подготовки.

Новая программа вступит в силу с 1 января 2022 года.

Ранее правительство утвердило стратегию развития физкультуры и спорта до 2030 года. Всего в стратегии 11 приоритетных направлений, охватывающих как любительский, так и профессиональный спорт.