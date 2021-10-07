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СК наградит женщину, которая помогла задержать участников драки в метро

Роман Захаров
22:31 07.10.2021
Главой СК России принято решение о награждении женщины, проявившей смелость в экстренной ситуации, ведомственной медалью «За содействие».
СК наградит женщину, которая помогла задержать участников драки в метро
© Фото: Алексей Иванов, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил кадровому подразделению подготовить документы для награждения женщины, действия которой помогли полицейским задержать преступников, жестоко избивших пассажира московского метро. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

«Женщина не растерялась и первым делом нажала тревожную кнопку в поезде. Невзирая на то, что она могла пострадать сама от рук агрессивной компании, она бросилась вслед за ними из вагона и указала на злоумышленников сотрудникам правоохранительных органов. Ее действия позволили правоохранителям задержать соучастников по горячим следам. Самоотверженный поступок женщины, которая, рискуя собой, выполнила свой гражданский долг, не позволив сбежать подозреваемым, не остался без внимания руководства Следственного комитета. Главой СК России принято решение о награждении женщины, проявившей смелость в экстренной ситуации, ведомственной медалью "За содействие"», - информирует СК РФ.

Избиение молодого мужчины, получившее впоследствии широкий общественный резонанс, произошло 4 октября в вагоне московского метро на Арбатско-Покровской линии между станциями «Измайловская» и «Первомайская». Трое уроженцев Дагестана вели себя в подземке неадекватно: матерились и задирали пассажиров. Им сделала замечание девушка, после чего они обрушились на нее с оскорблениями. За девушку вступился другой пассажир по имени Роман, за это преступники набросились на него толпой и жестоко избили. Всех нападавших оперативно задержала полиция, решением суда они были заключены под стражу.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, у всех задержанных уже есть судимости. Кроме того, по данным агентства, в момент задержания они угрожали полицейским ножом и газовым баллончиком. 

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