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Бойцы РХБ защиты ВВО освоили новейшие способы действий в ходе учений в Забайкалье

Ян Брацкий
04:05 08.10.2021
Бойцы применили новейшие методы постановки аэрозольных завес и организовали пункты специальной обработки.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Забайкальском крае, в ходе тактико-специальных учений освоили ряд новейших тактических приемов и действий.

В частности, для прикрытия движения колонны бронированной и колесной техники, была организована приподнятая аэрозольная завеса, позволяющая наиболее качественно скрыть действия войск от средств воздушной разведки и наземного наблюдения.

В ходе совершения марша военнослужащие отразили нападение диверсионно-разведывательной группы «противника», а также преодолели условно зараженные участки местности и водные преграды.

В дальнейшем специалистами РХБЗ в интересах боевых подразделений были выполнены мероприятия по химической разведке с применением дистанционных и ручных комплексов с последующим обозначением зараженного района, а также аэрозольной маскировке группы передающих радиостанций с помощью термодымовой аппаратуры специальных машин на базе автомобилей «КамАЗ» - ТДА-2К. Площадь сплошной аэрозольной завесы при этом составила несколько километров.

Еще одним новейшим способом действий, освоенным специалистами РХБЗ подразделения ВВО, стало развертывание рассредоточенного пункта специальной обработки. В нем были оборудованы места для входного контроля зараженности, дегазации вооружения и военной техники, а также санитарной обработки личного состава.

Помимо этого, в ходе занятий по боевой подготовке, тренировок и учений военнослужащие участвуют в совместных действиях в составе тактических групп по ликвидации условных аварий на чрезвычайно опасных объектах промышленности. Оперативность и слаженность подразделений при этом достигается также, с применением новейшего способа действий - «Мгновенной реакция», разработанного офицерами управления войск РХБЗ Восточного военного округа.

В тактико-специальном учении приняли участие более 500 военнослужащих войск РХБ защиты ВВО, было задействовано свыше 100 единиц вооружения и военной техники.

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