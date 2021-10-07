В Грузии рассказали, что Саакашвили покупает себе в тюрьме

Информация о том, что у находящегося под стражей бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в камере нет матраса и телевизора, не соответствует действительности. Соответствующее заявление сделала Специальная пенитенциарная служба Грузии.

«Осужденный/обвиняемый Михаил Саакашвили пользуется телевизором и распространяемая информация о том, что процесс доставки телевизора был искусственно затянут, является ложью», - сообщили в службе.

Там объяснили, что «обвиняемый/осужденный может купить телевизор за свой счет» на лимитированную сумму денег, зачисленную ему на карту, в магазине, который расположен на территории тюрьмы.

«В понедельник Саакашвили выдали карту в ускоренном темпе, на которую была зачислена ограниченная сумма. На эту сумму он купил предметы первой необходимости. Во вторник ему предложили выбор доступных телевизоров в магазине, и был сделан заказ. К этому времени выбранный им телевизор есть у него в камере», - отмечается в сообщении.

Специальная пенитенциарная служба Грузии также проинформировала, что, в соответствии с законом, Саакашвили выдали личные вещи, в том числе белье, одеяло, матрас и подушку. Кроме того, экс-президент страны приобрел в магазине плед.

«Что касается обвинения в отсутствии матраса, то Михаил Саакашвили не обращался в администрацию учреждения с просьбой предоставить дополнительный матрас», - подчеркивается в заявлении.

Ранее защита Михаила Саакашвили сообщала, что у политика отсутствует телевизор и матрас в камере.

Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. В настоящий момент он находится в тюрьме города Рустави. В Грузии против бывшего главы государства выдвинуты обвинения по нескольким уголовным делам.