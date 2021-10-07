Ученые нашли лекарство от смертельной болезни

Европейские ученые обнаружили чрезвычайно сильный ингибитор лихорадки денге. Над поиском лекарства ученые работали с 2009 года. Проведя кропотливую проверку тысяч соединений, подавляющих развитие вируса, они остановились на JNJ-A07. Оно эффективно против всех четырех типов вируса лихорадки денге. Исследования на крысах и мышах показали, что препарат безопасен в применении и снижает вирусную нагрузку. Таблетки можно принимать и для профилактики заболевания.

Лихорадка денге - одна из самых опаснейших вирусных инфекций современности, распространенная в субтропическом климате. Ежегодно диагноз ставится 96 миллионам человек, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.

Болезнь вызывает кровотечения, «утечку» плазмы, а в особо тяжелых случаях и смерть пациента. Вариантов вируса столько, что на сегодняшний день невозможно создать эффективное лекарственное средство.