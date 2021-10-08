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Спецназ ВС Пакистана испытал новейшее стрелковое вооружение российской армии

Роман Захаров
00:30 08.10.2021
На учениях на полигоне Молькино военнослужащие России и Пакистана отрабатывают взаимодействие при ведении боевых действий.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Краснодарском крае в рамках совместных российско-пакистанских военных учений «Дружба-2021» военнослужащие инженерного саперного полка 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) для зарубежных коллег провели занятия по огневой подготовке с применением новейшего стрелкового вооружения и бронетранспортеров БТР-82А.

Военнослужащие инженерной штурмовой роты ЮВО развернули учебные места по стрельбе из автомата Калашникова АК-12, пистолета Макарова в движении, пулемета ПКП-М, снайперской винтовки Драгунова модернизированной СВД-М.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Особый интерес гости проявили к современным бронетранспортерам БТР-82А, стрельбу из которых выполняли офицеры специального подразделения Пакистана. Больше всего пакистанцам понравилась легкость управления и точность стрельбы из вооружения современного бронетранспортера.

Далее пакистанских военнослужащих ждут совместные учения по действиям в городских условиях, отработка совместного штурма здания и десантирование посадочным способом из вертолета Ми-8АМТШ.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На учениях военнослужащие подразделений инженерной штурмовой роты ЮВО и спецназа двух стран отрабатывают взаимодействие при ведении боевых действий. В частности, при ликвидации незаконных вооруженных формирований.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Учения «Дружба-2021» на полигоне Молькино проводятся в соответствии с планом международного военного сотрудничества и продлятся до 9 октября текущего года.

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