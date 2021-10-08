Спецназ ВС Пакистана испытал новейшее стрелковое вооружение российской армии

В Краснодарском крае в рамках совместных российско-пакистанских военных учений «Дружба-2021» военнослужащие инженерного саперного полка 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) для зарубежных коллег провели занятия по огневой подготовке с применением новейшего стрелкового вооружения и бронетранспортеров БТР-82А.

Военнослужащие инженерной штурмовой роты ЮВО развернули учебные места по стрельбе из автомата Калашникова АК-12, пистолета Макарова в движении, пулемета ПКП-М, снайперской винтовки Драгунова модернизированной СВД-М.