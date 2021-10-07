В бельгийском Варегеме из-за сообщений о стрелке закрыли все школы

В Бельгии в городе Варегем из-за сообщений о вооруженном мужчине, проникшем на территорию учебного заведения, были временно прекращены занятия в школах. Об этом сообщает бельгийская газета Het Laatste Nieuws.

На кадрах, которые публикуют пользователи соцсетей, виден мужчина на крыше здания в балаклаве с оружием, напоминающим снайперскую винтовку.

Уточняется, что в настоящий момент разыскивается 18-летний молодой человек, его в городе заметил его бывший учитель. Сегодня днем ​​все школы в Варегеме были закрыты в качестве меры предосторожности.

«Мы не знаем, существует ли конкретная опасность, но, с другой стороны, мы также не хотим рисковать. Именно поэтому по согласованию с полицией было решено пока оставить закрытыми все школы в городе», - передают СМИ слова мэра города Курта Ванрикегхема.

В самом кампусе после обыска молодого человека обнаружить так и не удалось. Его поисками продолжает заниматься полиция.