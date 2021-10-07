Саперы ЗВО получили два новейших робота-сапера «Уран-6»

На вооружение Западного военного округа поступили два робототехнических комплекса разминирования «Уран-6», сообщает пресс-служба ЗВО.

«Уран-6» оснащен несколькими видами трала, которые используются для работы с различными типами грунтов.

Роботом управляет оператор при помощи пульта на расстоянии до 800 метров, что позволяет ему находиться на безопасной дистанции при разрыве мин и снарядов. Комплекс весит до шести тонн. За один день способен выполнить объем работы, который под силу подразделению из 20 саперов.

«Уран-6» уже успел зарекомендовать себя в операциях по разминированию в Сирии и Нагорном Карабахе.