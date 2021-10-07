Директор Ирины Круг рассказал о попытках сорвать ее концерт в Украине

Концерты певицы Ирины Круг в Украине никто не срывал. Все вступления состоялись и прошли при аншлагах. Об этом «Звезде» сообщил концертный директор артистки Сергей Белоусов. Ранее ряд СМИ сообщили о пикетах и демонстрациях с требованием отмены выступлений певицы.

«Никто там ничего не срывал. Там был какой-то пикет у входа. Десять человек собрались, потрясли плакатам и разошлись, а так все нормально проходит, полные залы и аншлаги», - заверил Белоусов.

Никаких инцидентов во время митинга не произошло, добавил он. У Ирины Круг в Украине запланированы еще два концерта: восьмого октября в Киеве и девятого октября в Одессе.