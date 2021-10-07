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В МИД РФ назвали провокацией изображение Крыма как части Украины в презентации UEFA

Анна Назайкина
16:54 07.10.2021
Мария Захарова подчеркнула, что нельзя позволить агрессивным, реваншистским настроениям проникнуть в спорт.
В МИД РФ назвали провокацией изображение Крыма как части Украины в презентации UEFA
© Фото: Wesley Tingey, Unsplash
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Изображение Крыма как части территории Украины в презентации логотипа Евро-2024 UEFA является провокаций. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«То, что эти действия являются провокационными, мне кажется, очевидно всем. Напомню, скандальная история была на минувшем первенстве Евро-2020 вокруг сборной Украины, игроки которой выступали в майках с начертанным на них лозунгом фашистских коллаборационистов из числа украинских националистов, которые воевали на стороне гитлеровской Германии», - сказала она.

По мнению дипломата, такой уважаемой организации, как UEFA, не следует принимать участие в провокационных акциях киевских чиновников. Захарова подчеркнула, что нельзя позволить проникнут в спорт агрессивным, реваншистским настроениям.

Ранее UEFA представил логотип будущего чемпионата Европы по футболу. На ролике, опубликованном на сайте организации, республика представлена как часть Украины. Глава Крыма Сергей Аксенов посчитал, что таким образом UEFA втянул спорт в политику и подорвал свой авторитет.

Напомним, что в 2014 республика стала регионом Российской Федерации после проведенного там в марте референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.

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