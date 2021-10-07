Суд заключил под стражу владельца «Росинжиниринга» по делу о мошенничестве

Басманный суд Москвы арестовал владельца компании «Росинжиниринг» Дмитрия Новикова, который, по версии следствия, может быть причастен к мошенничеству в особо крупном размере. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Новикова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 5 декабря», - приводит агентство слова пресс-секретаря Басманного суда Ирины Софинской.

Как ожидается, вскоре суд рассмотрит аналогичное ходатайство Следственного комитета РФ в отношении задержанного вместе с Новиковым руководителя Дубровской ТЭЦ Максима Горелова. Обоим мужчинам уже предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).