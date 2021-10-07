Группировка РФ под Калининградом усилена танками Т-72Б3М с более мощными двигателями

Общевойсковое объединение ЗВО в Калининградской области получило партию из 23 модернизированных танков Т-72Б3М.

Новые боевые машины имеют двигатель повышенной мощности на 1 130 лошадиных сил, новейший многоканальный тепловизионный прицел, усовершенствованный стабилизатор вооружения, баллистический вычислитель, а также автомат сопровождения цели.

Помимо этого, модернизация затронула и защиту. К уже имеющейся броне прибавились бортовые экраны с модулями динамической защиты «Реликт», противокумулятивные решетчатые экраны и дополнительная динамическая защита в «мягком» корпусе.

Экипажам предстоит освоить новейшую боевую технику в ходе занятий по вождению и боевых стрельб. Они уже идут в рамках контрольной проверки за летний период обучения.