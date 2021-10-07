Внучка Муссолини выиграла выборы в городской совет Рима

Внучка бывшего премьер-министра Италии и лидера Национальной фашистской партии Бенито Муссолини Ракель набрала более 8 200 голосов на выборах в городской совет Рима и выиграла их, сообщает The Guardian. Отмечается, что поддержка ультраправой партии «Братья Италии», от которой выдвигалась женщина, усилилась на севере страны.

По словам Ракель Муссолини, раньше всех интересовало только ее родство с одним из основателей итальянского фашизма, однако в последнее время люди стали обращать больше внимания на инициативы, которые выдвигает политик.

Ракель назвали в честь первой супруги Бенито Муссолини. Еще одна внучка фашистского диктатора, Алессандра Муссолини, в прошлом году объявила о завершении своей политической карьеры.