Россия внесет в ООН ряд резолюций по недопущению гонки вооружений в космосе

Россия внесет ряд резолюций о недопущении гонки вооружений в космосе в Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом стало известно из заявления директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимира Ермакова, зачитанного на заседании Первого комитета.

В заявлении подчеркивается важность усилий мирового сообщества по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве, так как это может гарантировать его сохранение для мирных целей на благо человечества.

«Вносим на рассмотрение Первого комитета проекты резолюций по неразмещению первыми оружия в космосе; мерам транспарентности и укрепления доверия в космической деятельности; а также дальнейшим практическим мерам в области предотвращения гонки вооружений в космосе (ПГВК)», - цитирует РИА Новости члена российской делегации, зачитавшего заявление.

Помимо этого, на рассмотрение 76-й Генассамблеи планируется внести объединительный проект резолюции по международной информационной безопасности. Продолжение многосторонней дискуссии по тематике международной информационной безопасности является одним из приоритетов России, уточнил дипломат.