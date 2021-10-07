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«Всегда занимался спортом»: друг рассказал об избитом в московском метро

Анна Назайкина
10:43 07.10.2021
Трое подозреваемых скрылись с места происшествия, однако впоследствии их задержали сотрудники полиции.
«Всегда занимался спортом»: друг рассказал об избитом в московском метро
© Фото: UNEWS.PRO, ВКонтакте
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Друг Романа Ковалева, которого в понедельник жестоко избили в вагоне московского метрополитена, когда он заступился за девушку, рассказал в беседе со «Звездой», что молодой человек всегда был неравнодушным человеком и защищал тех, кому требовалась помощь.

«В техникуме мы с ним учились, отличный парень, тихий, спокойный, добрый, всегда занимался спортом, насколько я помню...Когда видео увидел, где его избивают, вообще в шоке был. Главное, что жив, здоров», - заявил Александр Узелько.

Напомним, что инцидент произошел 4 октября в столичной подземке на Арбатско-Покровской линии между станциями «Измайловская» и «Первомайская». Трое мужчин избили пассажира, который, по словам свидетелей, вступился за девушку. Подозреваемые скрылись с места происшествия, однако впоследствии их задержали сотрудники полиции. В настоящий момент они находятся под стражей.

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