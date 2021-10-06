Расчеты «Панцирь-С1» отразили «атаку» беспилотников в Сибири

Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» соединения противовоздушной обороны в ходе учения под Новосибирском отразили «атаку» группы ударных беспилотников условного «противника» на командный пункт и объекты инфраструктуры.

По замыслу учений, расчеты ЗРПК получили команду по организации прикрытия наземных объектов от нанесения удара группой ударных беспилотников. После этого был совершен марш в назначенный район, где провели развертывание зенитных ракетно-пушечных комплексов.

Воздушные цели условного «противника» были обнаружены, взяты на сопровождение и уничтожены при входе в зону поражения комплексов.

Кроме того, расчеты ЗРПК «Панцирь-С1» в ходе учений отработали задачи по уничтожению движущейся колонны легкобронированной техники условного противника из 30 миллиметровых зенитных автоматов на расстоянии до 2 000 метров.

Напомним, ЗРПК «Панцирь-С» предназначен для ближнего прикрытия от всех средств воздушного нападения в сложной радиоэлектронной обстановке при любых погодных условиях. Современное ракетно-пушечное вооружение обеспечивает поражение всех типов пилотируемых и беспилотных целей.

В сентябре расчеты ЗРПК успешно отработали уничтожение крылатых ракет условного противника на учениях в Крыму.