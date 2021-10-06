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Посольство РФ в Вашингтоне призвало США уничтожить свое химоружие

Майя Мусиенко
07:55 06.10.2021
В ведомстве подчеркнули, что Россия избавилась от запасов боевых отравляющих веществ.
Посольство РФ в Вашингтоне призвало США уничтожить свое химоружие
© Фото: Russian_Embassy_US, Wikimedia
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Россия привержена конвенции по химическому оружию, а Соединенные Штаты не уничтожили национальные запасы боевых отравляющих веществ и остаются единственной страной в мире, которая этого не сделала. Такое заявление посольство РФ в Вашингтоне, разместило на своей официальной странице в Facebook, призвав США обезопасить мир от подобной угрозы.

«Призываем Вашингтон в кратчайшие сроки завершить программу химической демилитаризации и выполнить международные обязательства, обезопасив мир от потенциального применения данного вида вооружения», – отметили в ведомстве.

Кроме того, в посольстве отвергли обвинения в применении химоружия, выдвинутые в адрес России, а также заявили, что оно сопровождается «агрессивной пропагандисткой кампанией».

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