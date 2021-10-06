Вопрос безопасности: российские миротворцы провели патрулирование в Нагорном Карабахе

Военнослужащие российского миротворческого контингента на наблюдательных постах обеспечивают безопасный въезд и выезд автомобилей и людей через Лачинский коридор Нагорного Карабаха.



Для несения службы в ночное время суток миротворцы экипированы в костюмы «Ратник» со светоотражающими элементами. Наблюдательные посты оборудованы современными светодиодными прожекторами и источниками бесперебойного электропитания.

«Обеспечиваем безопасность движения транзитного транспорта. Каждая машина подлежит осмотру при необходимости досмотру», - сказал представитель российского миротворческого контингента Александр Рипский.

Все наблюдательные посты для контроля текущей обстановки оборудованы современными уличными купольными камерами видеонаблюдения.

На 27 наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.

Накануне российские миротворцы провели патрулирование населенных пунктов в Нагорном Карабахе.

Патрульные группы совершили многокилометровые марши на бронетранспортерах БТР-82А и автомобилях «Урал».