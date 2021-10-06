Первый звонок: в сирийском Дераа-эль-Баладе снова заработают пустовавшие годами школы

Большинство учеников школы с сирийском Дераа-эль-Баладе родились и выросли в городе, который десять лет находился под властью бандформирований. Поэтому российским военным дети рады. К тому же, в гости военнослужащие и активисты общества «Боевое братство» всегда приезжают не с пустыми руками.

В этот раз в качестве шефской гуманитарной помощи в школу привезли тетради, пеналы, ручки, дневники и другие учебные пособия. Все, чего так не хватает. Сейчас в Дераа-эль-Баладе достать учебные принадлежности достаточно сложно. Кроме того, денег у родителей на них пока не хватает - район только восстанавливается после долгих лет войны. Тяжело и с самой учебой: в этой школе, например, учится в два раза больше детей, чем положено.

«Наша школа Алибхар разрушена, а сейчас мы учимся в этой школе во вторую смену. Спасибо российским друзьям, что привезли нам учебные принадлежности для школьников. Они особенно нужны первоклашкам. Мы надеемся что нашу школу Алибхар побыстрее восстановят. Она находится почти в трех километрах отсюда, представьте, как тяжело сюда добираться ученикам, особенно первоклассникам», - говорит директор школы Алибхар Алие Хасан.

Восстановлением учебных заведений уже вовсю занимаются местные власти при помощи России и ООН. В стенах центральной районной гимназии детский смех не звучал девять лет. Сейчас здесь стучат строительные молотки.

«Эта школа называется Хаула - центральная школа района Дераа-эль-Балад. Сейчас у нас в ремонте пять школ. Работы здесь мы начали в мае. Но вынуждены были их прервать на два месяца из-за активизации боевиков. Но сейчас работы продолжаются. Здесь должны учиться около 500 учеников», - поясняет помощник инженера Халед Тайфан.

Удивительно, что эта медресе осталась практически нетронутой даже во время тяжелейших боев за город. Но и ходить сюда на учебу дети не могли. Как объяснили местные жители, эту школу не занимали ни боевики, ни правительственные войска. Попадания от бронебойных снарядов, скорее, случайность. Однако достаточно посмотреть вокруг, чтобы понять, почему детей здесь не было с 2012 года. Но сейчас, после полного примирения, строители обещают, что первый звонок здесь зазвучит уже через месяц.

Именно это учебное заведение помогает ремонтировать детский фонд ООН ЮНИСЕФ. А все материалы по льготной цене поставляют правительственные предприятия.

«Моя задача - отремонтировать все санузлы. Материалы, которые нам поставляют, очень хорошего качества, мы за этим внимательно следим - ведь делаем все для детей, которые будут учиться в этой школе», - отмечает строитель Хаиль Кана.

Многие родители уже сейчас выстраиваются в очередь, чтобы записать детей в центральную гимназию, которая станет десятым работающим учебным заведением в районе.

Именно благодаря России ремонты в школах Дераа-эль-Балада стали возможны. Месяц назад военные смогли примирить враждующие стороны. Остается надеяться, что бывшие мятежники, которым правительство дало полное прощение, больше не станут брать в руки оружие и наряду с администрацией города займутся восстановлением инфраструктуры города.