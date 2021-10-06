В России могут разработать новые критерии стандартного жилья. К 7 октября министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства и министерство промышленности и торговли рассмотрят возможность включения в стандарт обязательной чистовой отделки и меблировки. Об этом со ссылкой на поручение вице-премьера РФ Виктории Абрамченко пишут «Известия».

«Для граждан такая мебель будет стоить на 40-50% дешевле, а цена квартиры при этом вырастет не более чем на 5%», сообщает газета со ссылкой на девелоперов.

Сейчас в числе обязательных требований к жилью стандарт-класса является наличие лампочек, сантехники и смесителей, мойки с тумбой и плиты на кухне. В Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России считают, что следует включить в требования обязательную чистовую отделку, а также мебель: кухню, встроенные шкафы в прихожей, мебель в ванной.

Эксперты говорят, что смысл инициативы заключается в том, чтобы люди заезжали сразу в готовое для проживания жилье, а не брали потребительский кредит на длительный ремонт.