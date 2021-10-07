В Москве пройдет заседание коллегии МО РФ по вопросам боевой подготовки

В Национальном центре управления обороной Российской Федерации в четверг, 7 октября, состоится заседание коллегии Минобороны России под руководством главы ведомства Сергея Шойгу. Участники заседания обсудят вопросы, касающиеся выполнения плана подготовки ВС РФ в 2021 году в части, касающейся вопросов боевой подготовки.

Кроме того, одной из важных тем обсуждения станет вопрос о ходе выполнения планов деятельности Главного командования Сухопутных войск и Восточного военного округа в части реализации майских указов президента России и его поручений по итогам совещаний в Сочи.

В заседании коллегии министерства примут участие руководящий состав Вооруженных сил и представители органов государственной власти.