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В Москве пройдет заседание коллегии МО РФ по вопросам боевой подготовки

Анна Касаткина
00:00 07.10.2021
Участники заседания обсудят вопросы, касающиеся выполнения плана подготовки ВС РФ в 2021 году.
В Москве пройдет заседание коллегии МО РФ по вопросам боевой подготовки
© Фото: Алексей Иванов ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Национальном центре управления обороной Российской Федерации в четверг, 7 октября, состоится заседание коллегии Минобороны России под руководством главы ведомства Сергея Шойгу. Участники заседания обсудят вопросы, касающиеся выполнения плана подготовки ВС РФ в 2021 году в части, касающейся вопросов боевой подготовки.

Кроме того, одной из важных тем обсуждения станет вопрос о ходе выполнения планов деятельности Главного командования Сухопутных войск и Восточного военного округа в части реализации майских указов президента России и его поручений по итогам совещаний в Сочи.

В заседании коллегии министерства примут участие руководящий состав Вооруженных сил и представители органов государственной власти.

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