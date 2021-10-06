СМИ: Facebook приостанавливает внедрение новых продуктов

Социальная сеть Facebook приостанавливает внедрение новых функций на своей платформе для детальной оценки потенциальных репутационных рисков. Об этом пишет Wall Street Journal, ссылаясь на осведомленный источник.

По информации издания, компания на фоне журналистских публикаций и прошедших в конгрессе США слушаний по поводу большого объема внутренних документов, свидетельствующих о вреде, который могут наносить платформы Facebook, «замедлила в последние дни» процесс введения новых продуктов.

В материале также сказано, что на паузе находится некоторая работа в отношении уже существующих продуктов, а перед сотрудниками компании была поставлена задача «оценки репутации» с тем, чтобы Facebook не подвергся очередной критике.

Издание отмечает, что соцсеть усилила контроль над внутренним потоком информации, в частности, в отношении исследований, потенциально способных нести репутационный вред в случае, если они станут достоянием общественности.

Напомним, ранее социальная сеть подвергалась серьезной критике за негативное влияние на психику своих несовершеннолетних пользователей. На прошлой неделе Facebook заявил, что из-за опасений о негативном влиянии платформы на психологическое состояние детей, компания приостанавливает планы по внедрению платформы Instagram Kids.