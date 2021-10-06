Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Ученые создали первое в мире «живое лекарство»

Роман Захаров
22:34 06.10.2021
Ученые уверены, что результатом их работы станет появление безопасного способа лечения инфекций, которые возникают в результате медицинского вмешательства.
Ученые создали первое в мире «живое лекарство»
© Фото: pixabay
Читайте нас на:

Ученые из Испании создали первые в мире модифицированные бактерии для борьбы с устойчивыми к антибиотикам микробами, размножающимися на поверхности медицинских имплантатов. Данные патогенные микроорганизмы создают так называемые биопленки, благодаря чему они становятся более устойчивыми к существующим препаратам и менее уязвимыми перед иммунной системе человека, пишет Molecular Systems Biology.

Наиболее распространенным видом бактерий, образующих биопленки, является золотистый стафилококк, имеющий устойчивость к антибиотикам. Для его уничтожения медики впервые применили специальные микроорганизмы.

Во время лечения специалисты делали инъекции препарата, который содержит модифицированные бактерии Mycoplasma pneumoniae с отсутствующей клеточной стенкой. В итоге бактерии стали производить два разных фермента, растворяющих биопленки.

В результатах исследования отмечается, что живое лекарство - совершенно безопасно, так как благодаря генетическому редактированию бактерии не способны размножаться в организме носителя. Новый метод, уверены ученые, может стать безопасным и дешевым вариантом лечения инфекций, которые возникают в результате медицинского вмешательства.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.