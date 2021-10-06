Ученые создали первое в мире «живое лекарство»

Ученые из Испании создали первые в мире модифицированные бактерии для борьбы с устойчивыми к антибиотикам микробами, размножающимися на поверхности медицинских имплантатов. Данные патогенные микроорганизмы создают так называемые биопленки, благодаря чему они становятся более устойчивыми к существующим препаратам и менее уязвимыми перед иммунной системе человека, пишет Molecular Systems Biology.

Наиболее распространенным видом бактерий, образующих биопленки, является золотистый стафилококк, имеющий устойчивость к антибиотикам. Для его уничтожения медики впервые применили специальные микроорганизмы.

Во время лечения специалисты делали инъекции препарата, который содержит модифицированные бактерии Mycoplasma pneumoniae с отсутствующей клеточной стенкой. В итоге бактерии стали производить два разных фермента, растворяющих биопленки.

В результатах исследования отмечается, что живое лекарство - совершенно безопасно, так как благодаря генетическому редактированию бактерии не способны размножаться в организме носителя. Новый метод, уверены ученые, может стать безопасным и дешевым вариантом лечения инфекций, которые возникают в результате медицинского вмешательства.