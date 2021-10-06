Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Есть погибшие и пострадавшие: под Самарой столкнулись автобус и легковушка

Роман Захаров
22:00 06.10.2021
К настоящему моменту нет точной информации о количестве погибших и пострадавших во время аварии.
Есть погибшие и пострадавшие: под Самарой столкнулись автобус и легковушка
© Фото: Алексей Иванов, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

В Самарской области произошло крупное ДТП. Там столкнулись легковой автомобиль и автобус.

Как пишет «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону, в результате аварии погибли два человека. Некоторые СМИ сообщают о трех погибших.

О количестве пострадавших к настоящему времени также нет единой информации. В разных источниках эта цифра варьируется от одного до десяти.

Уточняется, что в общественном транспортном средстве в момент аварии находились 27 человек. Детей, по данным журналистов, ни в легковом автомобиле, ни в автобусе во время аварии не было.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.