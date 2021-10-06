Есть погибшие и пострадавшие: под Самарой столкнулись автобус и легковушка
К настоящему моменту нет точной информации о количестве погибших и пострадавших во время аварии.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Самарской области произошло крупное ДТП. Там столкнулись легковой автомобиль и автобус.
Как пишет «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону, в результате аварии погибли два человека. Некоторые СМИ сообщают о трех погибших.
О количестве пострадавших к настоящему времени также нет единой информации. В разных источниках эта цифра варьируется от одного до десяти.
Уточняется, что в общественном транспортном средстве в момент аварии находились 27 человек. Детей, по данным журналистов, ни в легковом автомобиле, ни в автобусе во время аварии не было.