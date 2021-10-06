В стране и мире На борту МКС впервые вырастили перец Ян Брацкий Часть собранных плодов астронавты съедят, а некоторые экземпляры доставят на Землю для проведения научных опытов и исследований. © Фото: NASA Kennedy, Twitter Читайте нас на: Астронавты США впервые вырастили перец на борту Международной космической станции (МКС). Эксперимент начался 12 июля, сообщили в Космическом центре имени Джона Кеннеди. «Хьюстон, у нас есть перец. Растения перца чили, выращиваемые на МКС, недавно принесли плоды. Цветки были опылены дистанционно сотрудниками в центре имени Джона Кеннеди и с помощью астронавтов NASA. Следите за сбором урожая позже в этом году», - говорится в сообщении центра в Twitter. В NASA отметили, что в условиях невесомости растение росло несколько дольше, чем на Земле. © NASA Kennedy, Twitter Причины этого явления еще предстоит изучить. В любом случае, заявили в ведомстве, опыты по выращиванию растений в условиях микрогравитации очень важны с точки зрения организации долгосрочных миссий в будущем. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика