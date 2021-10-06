На борту МКС впервые вырастили перец
Часть собранных плодов астронавты съедят, а некоторые экземпляры доставят на Землю для проведения научных опытов и исследований.
© Фото: NASA Kennedy, Twitter
Астронавты США впервые вырастили перец на борту Международной космической станции (МКС). Эксперимент начался 12 июля, сообщили в Космическом центре имени Джона Кеннеди.
«Хьюстон, у нас есть перец. Растения перца чили, выращиваемые на МКС, недавно принесли плоды. Цветки были опылены дистанционно сотрудниками в центре имени Джона Кеннеди и с помощью астронавтов NASA. Следите за сбором урожая позже в этом году», - говорится в сообщении центра в Twitter.
В NASA отметили, что в условиях невесомости растение росло несколько дольше, чем на Земле.
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