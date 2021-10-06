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Бой с «противником», БТР и авиация: кадры учений морпехов Черноморского флота

Роман Захаров
20:38 06.10.2021
В учениях приняло участие более 400 военнослужащих и свыше 50 единиц военной и специальной техники.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В ходе проведения контрольной проверки войск по итогам летнего периода обучения подразделения морской пехоты Черноморского флота провели учения по высадке десанта и созданию плацдарма для высадки основных сил на необорудованное побережье. Маневры прошли на межвидовом полигоне Опук в Крыму.

В ходе учений подразделения морской пехоты решали задачи по прорыву противодесантной обороны условного противника, нанесению ударов артиллерией по обороняющимся силам, а также по созданию опорных пунктов обороны на побережье.

Первыми на высадку пошли разведывательная группа и военные инженеры. В их задачу входило выявление огневых средств «неприятеля» и проделывание проходов в минно-взрывных заграждениях.

На побережье также вышли бронетранспортеры БТР-82А с личным составом десантно-штурмовых подразделений, задачей которых был прорыв обороны условного противника. В ходе учебного боя штурмовые группы захватили прибрежную линию, подавили огневые точки условного неприятеля и закрепились на рубеже для обеспечения высадки основных сил морского тактического десанта.

Параллельно с этим транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8АМТШ обеспечили доставку и высадку десантно-штурмовых групп в тыл «врага». Поддержку с воздуха им обеспечивали боевые вертолеты Ка-52 и Ми-24.

После высадки подразделения морского десанта заняли выгодные позиции, организовали огневые засады против «неприятеля» и поддержали наступление основных сил.

Всего в двухсторонних батальонных тактических учениях, проводимых в рамках контрольной проверки сил (войск) Черноморского флота за летний период обучения, приняло участие более 400 военнослужащих и свыше 50 единиц военной и специальной техники.

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