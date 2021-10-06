В результате стрельбы в Техасе пострадали трое школьников и учитель

Четыре человека пострадали в результате стрельбы, которая произошла в школе города Арлингтон в штате Техас. Среди них трое учеников и учитель. Об этом сообщил помощник начальника местного управления полиции Кевин Колбье.

«У нас есть четыре пострадавших», - сказал Колбье в беседе с CNN добавив, что двое из них получили огнестрельные ранения.

Предварительной причиной конфликта послужила стычка двух человек в учебном классе.

«Предварительно была стычка между учеником и еще одним человеком в классе, в ходе которой было применено оружие», - добавил он.

Сейчас полицейские разыскивают подозреваемого Тимоти Джорджа Симпкинса. По данным правоохранителей, юноше 18 лет и он может скрываться недалеко от школы.

В момент инцидента в помещении школы находились двое офицеров полиции, которые незамедлительно отреагировали на случившееся. Возможно это побудило стрелка сбежать с места и не привело к массовым жертвам, уточнил представитель полицейского управления.