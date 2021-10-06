Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В результате стрельбы в Техасе пострадали трое школьников и учитель

Ян Брацкий
20:29 06.10.2021
По предварительной информации, стрельба произошла в результате конфликта в учебном классе.
© Видео: Fifty Shades of Whey, Twitter © Фото: Flickr
Читайте нас на:

Четыре человека пострадали в результате стрельбы, которая произошла в школе города Арлингтон в штате Техас. Среди них трое учеников и учитель. Об этом сообщил помощник начальника местного управления полиции Кевин Колбье.

«У нас есть четыре пострадавших», - сказал Колбье в беседе с CNN добавив, что двое из них получили огнестрельные ранения. 

Предварительной причиной конфликта послужила стычка двух человек в учебном классе.

«Предварительно была стычка между учеником и еще одним человеком в классе, в ходе которой было применено оружие», - добавил он.

Сейчас полицейские разыскивают подозреваемого Тимоти Джорджа Симпкинса. По данным правоохранителей, юноше 18 лет и он может скрываться недалеко от школы.

В момент инцидента в помещении школы находились двое офицеров полиции, которые незамедлительно отреагировали на случившееся. Возможно это побудило стрелка сбежать с места и не привело к массовым жертвам, уточнил представитель полицейского управления.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.