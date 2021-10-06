Провокация за гранью: кто и зачем раскрасил Знамя Победы над Рейхстагом в цвета секс-меньшинств

Художник из Дании Уве Макс Йенсен представил свою работу на выставке современного искусства в Польше. Фотокартина под названием «Воин радуги» практически полностью повторяет кадр времен Великой Отечественной войны, на котором советские солдаты водружают Знамя Победы над поверженным Рейхстагом. С одной лишь разницей - знамя ваятель-современник раскрасил в цвета секс-меньшинств. Подпись к фото гласит: «Мы сражались за это».

Дочь знаменитого советского фотографа Евгения Халдея не может скрыть возмущения. В годовщину смерти своего отца, запечатлевшего, как бойцы 8-й гвардейской армии водружают Знамя Победы над Рейхстагом, она лично обратилась в редакцию «Звезды».

«Они понимают, что они безнаказанно ведут так себя, нагло абсолютно, втоптав в грязь вообще. Это же память людей, которые отдали жизнь. Это не просто флаг, это символ нашей победы», - считает дочь фотографа Анна Халдей.

Что это - провокация или свобода самовыражения? На этот вопрос каждый из посетителей выставки отвечает сам для себя. Экспозиция «Политическое искусство» открылась в резиденции польских королей - Уяздовском замке. И своей целью, по словам организаторов, ставит борьбу с мейнстримом и защиту художников, которые часто за свои взгляды становятся жертвами нападений.

«Я глубоко потрясен этой невероятной выставкой, которая в итоге получилась. Я думаю, это войдет в историю как нечто особенное. Может быть, не из-за содержания работ и тех споров, которые они вызовут. Но точно из-за того скрытого смысла, который они в себе несут», - заявил куратор выставки Йон Айрик Лунберг.

На открытие выставки приехал и сам автор работы. Датский художник Уве Макс Йенсен словно облитый нефтью, без одежды прополз под аплодисменты зрителей.

В послужном списке Йенсена немало спорных с точки зрения этики работ. Так, например, он справлял нужду с одной из достопримечательностей Копенгагена. Тогда он назвал это подарком городу и его жителям.

Также он был задержан в обнаженном виде сотрудниками полиции за нарушение общественного порядка. Столкнувшись с реакцией пользователей на свое последнее произведение, Йенсен недоумевает, почему его обвиняют в фашизме.

«Мне не хотелось бы, честно говоря, тратить время на обсуждение вот таких выходок хотя бы потому, что все, кто делает подобное, пытаются привлечь внимание к себе... Именно на это они и рассчитывают», - считает польский общественный деятель Ежи Тыц.

История Евгения Халдея, рассказывает его дочь, была куда более прозаичной. Большую часть жизни фотокорреспондента никто даже не знал, что именно он был автором знаменитого снимка. Уже когда это выяснилось, люди со слезами благодарили фотографа, а в его лице и всех советских солдат.

У Анны Халдей уже был опыт 18-летней тяжбы в США. Тогда ей удалось доказать, что человек, незаконно представлявшийся агентом ее отца, незаконно присвоил себе три тысячи негативов. Кроме этого, ей удалось выиграть судебный процесс во Франции. Будет ли Анна Евгеньевна судиться в этот раз, она еще не решила.