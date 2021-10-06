Вертолеты Ка-52 «Аллигатор» атаковали «врага» «воздушной каруселью» под Смоленском

Экипажи Ка-52 «Аллигатор» уничтожили технику и живую силу «противника» при помощи тактического приема «воздушная карусель» на учениях в Смоленской области, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Суть приема заключается в том, что машины по очереди, сменяя друг друга, выходят на линию огня и наносят ракетный удар по «вражеским» объектам. Вертолеты, находясь в постоянной ротации, тем самым осуществляют огневое взаимоприкрытие.

Вертолет Ка-52 «Аллигатор» создан на базе ударного вертолета Ка-50 «Черная акула». В отличие от последнего, это двухместная машина.

Ка-52 - современный ударный вертолет, построенный по соосной схеме винтов. Ее плюсы - возможность не использовать рулевой винт, а значит, отсутствие необходимости тратить на него мощность двигателя. Пилоты в кабине сидят рядом, а не друг за другом, что упрощает коммуникацию и позволяет более эффективно использовать эту машину в качестве командной.

Еще одной уникальной особенностью Ка-52 являются катапультируемые кресла экипажа. При этом происходит отстрел лопастей.