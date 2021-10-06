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В Дагестане на глазах туристов рухнула стена древней крепости Гуниб

Светлана Иванова
15:40 06.10.2021
В результате обвала пострадала часть сооружения рядом с «Воротами Шамиля» - верхней аркой крепости.
© Видео: Мой Дербент 24, ВКонтакте © Фото: Мой Дербент 24, ВКонтакте
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В Дагестане произошло обрушение части стены у крепости Гуниб, которую называют свидетельницей Кавказской войны и последним оплотом имама Шамиля. Происшествие попало на видеозапись туристов, которые осматривали достопримечательность.

В результате обвала пострадала часть сооружения рядом с «Воротами Шамиля» - верхней аркой крепости.

Сегодня из-за обильных дождей улицы Махачкалы превратились в реки. МЧС по региону рекомендовало жителям воздержаться от поездок по городу, по возможности оставаться дома и избегать подземных переходов и других заглубленных помещений.

Крепость на горе Гуниб возводили после пленения имама Шамиля с 1861 по 1870 год. Исторический памятник расположен рядом с  Гунибским плато, где шли ожесточенные бои во время Кавказской войны. Сооружение возводили русские солдаты под руководством инженеров Бетулинского и Билинского.

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