В Дагестане на глазах туристов рухнула стена древней крепости Гуниб

В Дагестане произошло обрушение части стены у крепости Гуниб, которую называют свидетельницей Кавказской войны и последним оплотом имама Шамиля. Происшествие попало на видеозапись туристов, которые осматривали достопримечательность.

В результате обвала пострадала часть сооружения рядом с «Воротами Шамиля» - верхней аркой крепости.

Сегодня из-за обильных дождей улицы Махачкалы превратились в реки. МЧС по региону рекомендовало жителям воздержаться от поездок по городу, по возможности оставаться дома и избегать подземных переходов и других заглубленных помещений.

Крепость на горе Гуниб возводили после пленения имама Шамиля с 1861 по 1870 год. Исторический памятник расположен рядом с Гунибским плато, где шли ожесточенные бои во время Кавказской войны. Сооружение возводили русские солдаты под руководством инженеров Бетулинского и Билинского.