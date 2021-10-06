Арктическая группировка Северного флота прибыла к островам Земли Франца-Иосифа на учения

Корабли и суда арктической группировки: БПК «Североморск», БДК «Георгий Победоносец», СБС «Памир» и БМТН «Сергей Осипов» прибыли к островам Земли Франца-Иосифа, где проведут спасательные учения и отработают высадку десанта в Арктике. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота.

«Плавание в высоких широтах проходит без ледокольного обеспечения с учетом фактической ледовой обстановки. Для ее уточнения североморцы используют данные метеорологических спутников и вертолет Ка-27 ПС, который совершает разведывательные полеты с борта большого противолодочного корабля "Североморск"», - говорится в сообщении.

Учения будут проведены в рамках десятого арктического похода Северного флота, который начался 10 августа.

Большой десантный корабль «Георгий Победоносец» проекта 775 построен в 1984 году. С 27 июля 2002 года носит наименование «Георгий Победоносец».

Корабли проекта предназначены для высадки морского десанта на необорудованное побережье и переброски морем войск и грузов. Способны транспортировать различные виды бронетехники, включая танки.

Большой противолодочный корабль «Североморск» относится к БПК проекта 1 155. Проект 1 155 был разработан Северным проектно-конструкторским бюро.

Скорость корабля - 29,5 узла, автономность плавания - 30 суток. Экипаж составляет около 290 человек. Полное водоизмещение - 7 480 тонн.