«Жуткая вонь»: москвич возмутил соседей выставкой отрубленных голов животных в подъезде

В одном из жилых домов в Москве обнаружили выставку отрубленных голов животных - пугающие трофеи развешаны по стенам у квартиры одного из жильцов дома.

Доказательства плодотворной охоты пугают соседей владельца элитной недвижимости. Однако, как сообщает корреспондент «Звезды» с места, его квартира находится в отдельном отсеке на третьем этаже, так что коллекция не видна другим жильцам.

Они в свою очередь заявили, что такая выставка возмущает их. По словам жильцов, когда отопление начинает работать на полную мощность, появляется «жуткая вонь».