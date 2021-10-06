«Жуткая вонь»: москвич возмутил соседей выставкой отрубленных голов животных в подъезде
По словам жителей дома, когда отопление начинает работать на полную мощность, появляется неприятный запах.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В одном из жилых домов в Москве обнаружили выставку отрубленных голов животных - пугающие трофеи развешаны по стенам у квартиры одного из жильцов дома.
Доказательства плодотворной охоты пугают соседей владельца элитной недвижимости. Однако, как сообщает корреспондент «Звезды» с места, его квартира находится в отдельном отсеке на третьем этаже, так что коллекция не видна другим жильцам.
Они в свою очередь заявили, что такая выставка возмущает их. По словам жильцов, когда отопление начинает работать на полную мощность, появляется «жуткая вонь».