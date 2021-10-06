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«Жуткая вонь»: москвич возмутил соседей выставкой отрубленных голов животных в подъезде

Анна Назайкина
14:01 06.10.2021
По словам жителей дома, когда отопление начинает работать на полную мощность, появляется неприятный запах.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В одном из жилых домов в Москве обнаружили выставку отрубленных голов животных - пугающие трофеи развешаны по стенам у квартиры одного из жильцов дома.

Доказательства плодотворной охоты пугают соседей владельца элитной недвижимости. Однако, как сообщает корреспондент «Звезды» с места, его квартира находится в отдельном отсеке на третьем этаже, так что коллекция не видна другим жильцам.

Они в свою очередь заявили, что такая выставка возмущает их. По словам жильцов, когда отопление начинает работать на полную мощность, появляется «жуткая вонь».

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