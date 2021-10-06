В России вступили в силу новые правила противопожарной защиты. Свод правил «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности» заменил нормы, действовавшие с 2013 года.

В приказе МЧС отмечается, что впервые была определена высота установки приборов электропитания СПЗ - от 0,8 до 1,8 метра от уровня пола. Кроме того, правила уточняют, как в зданиях, электроприемники которых отнесены ко второй и третьей категориям по надежности электроснабжения, обеспечить первую категорию надежности систем противопожарной защиты.

Еще одно новшество - методика расчета мощности аккумулятора, от которого при прекращении электроснабжения будет питаться система противопожарной защиты.

Ранее в МЧС предупредили, что в среду, 6 октября, во всех регионах России пройдет комплексная проверка технического состояния и готовности к работе систем оповещения населения.