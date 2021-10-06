Песков заявил, что народы РФ и США страдают из-за отношений двух стран

События, которые происходят в отношениях России и США, ведут к страданиям народов обоих государств. Такое мнение озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Страдают россияне, которые не могут получить визы, страдают американцы, которые не могут получить визы, и так далее. То, что происходит в наших двусторонних отношениях вообще, ведет к страданию народов двух стран», - отметил представитель Кремля.

Песков также добавил, что действия Вашингтона, направленные на сворачивание отношений с Россией, не привели ни к чему хорошему.

Ранее пресс-секретарь главы государства заявил, что рост потребления, климатические условия и незаполненность газовых хранилищ привели к росту цен на газ в Европе.