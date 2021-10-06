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МЧС проверит работу систем оповещения населения во всех регионах России

Иван Линдеманн
01:47 06.10.2021
Целью проверок является отработка своевременного доведения до населения сигналов и информации о возможных опасностях при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
МЧС проверит работу систем оповещения населения во всех регионах России
© Фото: Анатолий Медведь, РИА Новости
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В среду, 6 октября, во всех регионах России пройдет комплексная проверка технического состояния и готовности к работе систем оповещения населения. Об этом сообщили в МЧС.

«Целью проверок является отработка своевременного доведения до населения сигналов и информации о возможных опасностях при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», - сказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.

В МЧС добавили, что электросирены и громкоговорители будут запущены в регионах в 10.40 по местному времени. В ведомстве попросили граждан сохранять спокойствие.

Положение о системах оповещения населения и положение по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения начало действовать на всей территории России с 1 января 2021 года.

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