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«Каток на дороге»: выпавший снег привел к массовому ДТП в Норильске

Майя Мусиенко
11:28 06.10.2021
Несколько грузовых автомобилей улетели в кювет.
«Каток на дороге»: выпавший снег привел к массовому ДТП в Норильске
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА», norilsk.today Instagram
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В Норильске выпавший снег спровоцировал массовую аварию. На спуске с обледеневшей трассы машины скользили как на коньках. Несколько грузовиков улетели в кювет и опрокинулись. Разворачивало и легковушки. По предварительным данным, есть пострадавшие. Они доставлены в больницу.

Зима пришла и в Омск, но там обошлось без аварий. Горожане просто выкладывают в соцсетях кадры белых пейзажей и удивляются, что первый снег не растаял сразу, а пролежал несколько часов.

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