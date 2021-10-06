«Каток на дороге»: выпавший снег привел к массовому ДТП в Норильске

В Норильске выпавший снег спровоцировал массовую аварию. На спуске с обледеневшей трассы машины скользили как на коньках. Несколько грузовиков улетели в кювет и опрокинулись. Разворачивало и легковушки. По предварительным данным, есть пострадавшие. Они доставлены в больницу.

Зима пришла и в Омск, но там обошлось без аварий. Горожане просто выкладывают в соцсетях кадры белых пейзажей и удивляются, что первый снег не растаял сразу, а пролежал несколько часов.