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Азербайджан начал использовать воздушное пространство Армении для пассажирских рейсов

Майя Мусиенко
10:04 06.10.2021
По словам авиаперевозчика, это свидетельствует о готовности страны разблокировать транспортные коммуникации в регионе.
Азербайджан начал использовать воздушное пространство Армении для пассажирских рейсов
© Фото: Leonid Faerberg,TransportPhotoImages, globallookpress
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Компания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) начала использовать воздушное пространство Армении для осуществления внутренних пассажирских перелетов из Баку в Нахичевань. Такая информация была предоставлена авиаперевозчиком в официальном сообщении, опубликованном в среду, 6 октября.

«Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" при выполнении внутреннего рейса Баку - Нахчыван - Баку с 6 октября начала использовать воздушное пространство над территорией Армении. Данный шаг демонстрирует решительную готовность Азербайджана к разблокировке транспортных коммуникаций в регионе, что отвечает интересам всех приграничных стран», - говорится в заявлении перевозчика.

В AZAL отметили, что новый маршрут позволит сократить время полета и расход топлива при выполнении рейсов, а также уточнили, что маршруты через Армению и Иран будут использоваться параллельно.

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