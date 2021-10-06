Азербайджан начал использовать воздушное пространство Армении для пассажирских рейсов

Компания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) начала использовать воздушное пространство Армении для осуществления внутренних пассажирских перелетов из Баку в Нахичевань. Такая информация была предоставлена авиаперевозчиком в официальном сообщении, опубликованном в среду, 6 октября.

«Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" при выполнении внутреннего рейса Баку - Нахчыван - Баку с 6 октября начала использовать воздушное пространство над территорией Армении. Данный шаг демонстрирует решительную готовность Азербайджана к разблокировке транспортных коммуникаций в регионе, что отвечает интересам всех приграничных стран», - говорится в заявлении перевозчика.

В AZAL отметили, что новый маршрут позволит сократить время полета и расход топлива при выполнении рейсов, а также уточнили, что маршруты через Армению и Иран будут использоваться параллельно.