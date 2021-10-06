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Системы «Смерч» обрушили огненный шквал на «врага» под Нижним Новгородом

Андрей Аркадьев
10:36 06.10.2021
Плотным огнем военнослужащие уничтожили опорные пункты условного противника и выполнили огневые задачи.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Нижегородской области расчеты реактивных систем залпового огня «Смерч» провели стрельбы в ходе масштабных учений.

Плотным огнем военнослужащие уничтожили опорные пункты условного противника и выполнили огневые задачи, в том числе с применением метода артиллерийской карусели.

В то же время с закрытых огневых позиций расчеты гаубиц беглым огнем нанесли удары по целям, имитирующим объекты военной инфраструктуры. Такая тактика позволяет блокировать и изменять направление вражеских сил, а также дает время перегруппироваться.

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