Системы «Смерч» обрушили огненный шквал на «врага» под Нижним Новгородом
Плотным огнем военнослужащие уничтожили опорные пункты условного противника и выполнили огневые задачи.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Нижегородской области расчеты реактивных систем залпового огня «Смерч» провели стрельбы в ходе масштабных учений.
Плотным огнем военнослужащие уничтожили опорные пункты условного противника и выполнили огневые задачи, в том числе с применением метода артиллерийской карусели.
В то же время с закрытых огневых позиций расчеты гаубиц беглым огнем нанесли удары по целям, имитирующим объекты военной инфраструктуры. Такая тактика позволяет блокировать и изменять направление вражеских сил, а также дает время перегруппироваться.