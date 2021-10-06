Армия Системы «Смерч» обрушили огненный шквал на «врага» под Нижним Новгородом Андрей Аркадьев Плотным огнем военнослужащие уничтожили опорные пункты условного противника и выполнили огневые задачи. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: В Нижегородской области расчеты реактивных систем залпового огня «Смерч» провели стрельбы в ходе масштабных учений. Плотным огнем военнослужащие уничтожили опорные пункты условного противника и выполнили огневые задачи, в том числе с применением метода артиллерийской карусели. В то же время с закрытых огневых позиций расчеты гаубиц беглым огнем нанесли удары по целям, имитирующим объекты военной инфраструктуры. Такая тактика позволяет блокировать и изменять направление вражеских сил, а также дает время перегруппироваться. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика