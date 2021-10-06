Поиск взрывчатки и помощь раненым: алжирские военные выполнили нормативы ВС РФ на совместных учениях

Алжирские военнослужащие впервые сдали нормативы Вооруженных сил РФ по инженерной и медицинской подготовке, радиационной, химической и биологической защите. Отработка общевойсковых нормативов велась в рамках совместных российско-алжирский учений на полигоне Тарское Южного военного округа (ЮВО) в Северной Осетии.

На занятиях военнослужащие выполнили поиск взрывоопасных предметов при помощи металлоискателей, организовали маскировку военной техники от воздушного наблюдения противника, установили фугасы и различные мины. Они также потренировались в надевании средств индивидуальной защиты и в оказании первой медицинской помощи при ранении.