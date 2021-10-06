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Поиск взрывчатки и помощь раненым: алжирские военные выполнили нормативы ВС РФ на совместных учениях

Анна Касаткина
02:00 06.10.2021
Учения в Северной Осетии продлятся до 12 октября.
Поиск взрывчатки и помощь раненым: алжирские военные выполнили нормативы ВС РФ на совместных учениях
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Алжирские военнослужащие впервые сдали нормативы Вооруженных сил РФ по инженерной и медицинской подготовке, радиационной, химической и биологической защите. Отработка общевойсковых нормативов велась в рамках совместных российско-алжирский учений на полигоне Тарское Южного военного округа (ЮВО) в Северной Осетии.

На занятиях военнослужащие выполнили поиск взрывоопасных предметов при помощи металлоискателей, организовали маскировку военной техники от воздушного наблюдения противника, установили фугасы и различные мины. Они также потренировались в надевании средств индивидуальной защиты и в оказании первой медицинской помощи при ранении.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Совместные учения российских и алжирских военных продлятся до 12 октября. В них принимают участие около 200 военнослужащих с обеих сторон, задействовано около 40 единиц боевой и специальной техники, в том числе боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры, автомобильная техника повышенной проходимости, 120-мм возимые минометы «Сани», беспилотные летательные аппараты, штурмовая и армейская авиация ЮВО.

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