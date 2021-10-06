Торговля, экономика и наука: вице-премьер Борисов проведет заседание в Сербии

Заместитель председателя правительства России по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов 7 октября посетит Сербию. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера.

Отмечается, что Борисов проведет заседание российско-сербского межправительственного комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Сопредседателем выступит министр по инновационному и технологическому развитию Сербии Ненад Попович.

В ходе заседания стороны намерены обсудить реализацию совместных проектов с участием крупных российских компаний, таких как «Газпром нефть» и «Силовые машины». Помимо этого, РФ рассчитывает на дальнейшее углубление сотрудничества в сфере промышленности и транспорта. В частности речь пойдет о проекте строительства и модернизации внутригородской и пригородной инфраструктуры сербской столицы «Белградские диаметры».

Еще одной темой беседы станут инновации. Борисов и Попович намерены обсудить двустороннее сотрудничество в области применения новых геолокационных технологий совместно с АО «ГЛОНАСС».

В феврале этого года президент Сербии Александр Вучич наградил вице-премьера РФ Юрия Борисова орденом Республики Сербия II степени.